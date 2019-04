Studie zeigt: 29 Prozent nehmen keine Post-Sendungen für Nachbarn an

Der Online-Handel boomt. Bei manchen Haushalten kommt der Paketbote täglich vorbei. Wenn die zukünftigen Besitzer nicht zuhause sind, wird oft bei Nachbarn geklingelt. Eine Studie zeigt, dass jedoch 3 von 10 Österreichern die Annahme der Pakete verweigert.

3 von 10 nehmen Paket nicht an: Die Gründe

Gründe, warum Nachbarn die Pakete der Besteller nicht annehmen, sind unterschiedlich. 55 Prozent der Paketverweigerer geben an, dass ihre eigenen Bestellungen auch von niemanden angenommen werden. Sie müssen dann auch immer am nächsten Tag extra zur Poststelle fahren. 21 Prozent verweigern die Annahme, weil die Pakete oft tagelang nicht von den Bestellern abgeholt werden und in der eigenen Wohnung herumstehen. Bei großen und sperrigen Lieferungen steht dann oftmals der halbe Flur voll. 14 Prozent wollen einfach ihre Ruhe haben. Sie wollen nicht, dass Nachbarn andauernd klingeln, um Pakete abzuholen. Wiederum 10 Prozent sind genervt, wenn sie abends noch auf die Besteller warten müssen.