Ströck und Gradwohl haben den besten Fairtrade-Kaffee

Die Menschenrechtsorganisation Südwind hat das Kaffeeangebot der 20 größten Bäckereiketten Österreichs geprüft. Testsieger sind Ströck und Gradwohl.

Anlässlich des Tags des Kaffees am 1. Oktober hat die Menschenrechtsorganisation Südwind die 20 größten Bäckereiketten Österreichs auf ihr biologisches und fair gehandeltes Kaffeeangebot überprüft. Ströck und Gradwohl sind die Sieger dieses Tests. Sie bieten sowohl Bio-, als auch Fairtrade zertifizierten Kaffee an.

Fairtrade und Bio muss nicht teuer sein

Vier Bäckereiketten – Sorger, Anker, Backwerk und Baguette – bieten ihren Kunden entweder Bio- oder in einzelnen Filialen Fairtrade-Kaffee. Beim Großteil der österreichischen Bäckerei-Ketten fehle noch ein nachhaltiges Kaffeeangebot, kritisierte Südwind am Donnerstag. “Aber es kommt Bewegung in die Branche”, sagte Lisa Weichsler von Südwind am Donnerstag. Die Kette Backwerk bereitet etwa den Umstieg auf bio-fairen Kaffee in allen Filialen vor.