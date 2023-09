In der Nacht auf Montag starb ein Steierer bei einem Brand in seinem Wohnhaus.

Steirer starb nach Brand in seinem Wohnhaus

In der Nacht auf Montag ist ein 57-jähriger Steirer bei einem Brand in seinem Wohnhaus in der oststeirischen Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf ums Leben gekommen.

Ein Nachbar hatte die Flammen gegen 4.00 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Die Feuerwehr entdeckte nach mehreren Stunden Löscharbeiten die Leiche des Mannes im Haus. Er hatte laut Polizei sehr zurückgezogen gelebt. Sowohl Fremdverschulden als auch ein Unfall seien auszuschließen, hieß es seitens der Polizei.

