Steigenberger Hotel & Spa Krems lädt zum „Kulinarischen Ländermatch“﻿

Am 22. März lädt das Hotel zu einer außergewöhnlichen Genuss-Veranstaltung ein: Spitzenköche aus Österreich und Deutschland tragen in aller Freundschaft ein kulinarisches Ländermatch aus und verwöhnen mit ausgefallenen Kreationen. Tickets gewinnen!

Dieses Jahr mit dabei sind Anton Gschwendtner aus dem Restaurant Olivio vom Steigenberger Hotel Graf Zeppelin in Stuttgart (Aufsteiger des Jahres 2018 in Österreich und 2020 in Deutschland, Michelin Stern Träger seit 2018 und 100 Best Chefs Germany 2019) sowie Dominic Lichius – Küchenchef Steigenberger Hotel Krems, Dominik Moser – Küchenchef Hotel Schachner in Maria Taferl (Gault Millau 2 Hauben) sowie Köche von Transgourmet Cook 2.0. Während die Küchenchefs ihre ganz persönlichen Speisen an Marktständen präsentieren, können die Gäste ab 15.00 Uhr nach Herzenslust gustieren, zugreifen und mit den Chefs fachsimpeln.