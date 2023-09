Steiermark: Teenager bei Motocross-Unfall schwer verletzt

In der Steiermark hat es am Sonntag einen Motocross-Unfall mit einem Schwerverletzten gegeben.

Bei einem Motocross-Unfall in Fischbach (Bezirk Weiz) ist am Sonntagnachmittag ein 14-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, kam der Schüler gegen 17.30 Uhr auf einer Privatstraße wegen eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach notärztlicher Versorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Er habe schwere Verletzungen an den Beinen und dem Oberkörper erlitten.