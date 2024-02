Lehrer starb nach Sturz in Schule in Leoben

Der Grund für den Sturz des Lehrers in einem Stiegenhaus einer Schule in Leoben ist noch unklar.

Ein 54-jähriger Lehrer ist Mittwochvormittag in einer Leobener Schule in einem Stiegenhaus rund zehn Meter tief vom zweiten Stock ins Kellergeschoß gestürzt. Rettungskräfte konnten den Mann zunächst noch stabilisieren, doch wenig später erlag er seinen schweren Verletzungen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.