Stärkere Polizeipräsenz zu Ostern in Österreich

Ostern ist auch für die Exekutive keine beschäftigungslose Zeit. Hierzulande kommt es zu einer stärkeren Polizeipräsenz.

Vier Monate vor den Olympischen Sommerspielen in Paris hat der Anschlag bei Moskau die französischen Behörden aufgeschreckt: Die Regierung rief am Montag die höchste von drei Alarmstufen aus. Vertreter der französischen Sicherheitskräfte kamen in Paris zu einem Krisentreffen zusammen. Es ging um zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, etwa verstärkte Taschenkontrollen vor Gottesdiensten. In Österreich wird die Polizeipräsenz zu Ostern verstärkt.

Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte am Rande einer Reise nach Französisch-Guyana, dass der afghanische Zweig der Jihadistenmiliz IS, die den Anschlag bei Moskau für sich reklamiert hatte, in den vergangenen Monaten auch in Frankreich Anschläge geplant habe. Er bot den russischen Behörden eine Zusammenarbeit im Kampf gegen Extremisten an, warnte Moskau zugleich vor einer "Instrumentalisierung" des Anschlags, eine Anspielung auf die Haltung des Kremls, das Bekenntnis des Islamischen Staates zu ignorieren und stattdessen eine Verbindung zur Ukraine herzustellen.

Polizeipräsenz wird zu Ostern verstärkt

Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach am Montag bei einer Pressekonferenz davon, dass es keine konkrete Bedrohung, aber eine latente Gefährdung gebe. Die Risikostufe in Bezug auf islamistischen Extremismus und Terrorismus wird hierzulande weiterhin als "hoch" bewertet. Rund um Ostern wird die Polizeipräsenz erhöht. Auch Beamte in zivil werden etwa Ostermessen und Ostermärkte überwachen.

Frankreich: Höchste Alarmstufe bis Jänner

In Frankreich hatte die höchste Alarmstufe zuletzt von Oktober 2023 bis Mitte Jänner gegolten. Sie war ausgerufen worden, nachdem ein Islamist in Arras einen Lehrer erstochen hatte. Die Einstufung mit dem Titel "Attentatswarnung" bedeutet unter anderem, dass vor Schulen und religiösen Stätten zusätzliche Patrouillen stattfinden. Sie erweitert zudem die Befugnisse der Behörden, um etwa Straßen zu sperren oder die Bevölkerung über Warndienste zu informieren.

Innenminister Gérald Darmanin sagte am Montag, die französische Polizei und Gendarmerie seien bereit, um die Sicherheit bei den Olympischen Spielen zu gewährleisten. "Frankreich ist besonders bedroht, weil es universelle Werte vertritt und weil es sich für den Säkularismus einsetzt", erklärte er. Die Sicherheitskräfte seien auf die Großveranstaltung vorbereitet. Er verwies darauf, dass regelmäßig Anschlagsversuche vereitelt würden.