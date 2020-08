Starker Sturm in NÖ: Acht Feuerwehr-Einsätze in Grafenwörth

Ein rasch aufgezogener und ungewöhnlich starker Sturm führte am Dienstagabend zu gleich acht Feuerwehr-Einsätzen in Grafenwörth.

Am Dienstag kam es bei der Feuerwehr Grafenwörth gleich zu acht Einsätzen. Grund dafür war der rasch aufgezogene und ungewöhnlich starke Sturm am Abend. In einer Schneise zwischen den Ortsteilen Waasen und St. Johann hinterließ der Sturm eine Spur der Verwüstung.