St. Pölten: Erneuter Wasserschaden im Universitätsklinikum

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr ist es im Universitätsklinikum St. Pölten zu einem Wasserschaden gekommen. Betroffen sei ein Raum des Intensivbereichs 1 in Haus C, bestätigte die NÖ Landeskliniken-Holding am Mittwoch auf Anfrage einen Bericht der Tageszeitung “Heute”. Die Patientenversorgung sei nicht beeinträchtigt, wurde betont.