St. Pölten: Duo nach Messerattacke auf Asylwerber weiterhin flüchtig

Jene zwei bislang unbekannte Männer, die am Freitag einen 39-Jährigen in St. Pölten mit einem Messer attackiert haben sollen, sind laut Polizei weiterhin auf der Flucht.

Nach einer Messerattacke auf einen 39-jährigen Tschetschenen in St. Pölten am Freitagabend ist ein der Tat verdächtiges Duo am Sonntag weiterhin flüchtig gewesen. Es gebe “erste Ermittlungsansätze”, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage. Der Zustand des Opfers sei stabil.