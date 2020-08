St. Pölten: Abgestellter ÖBB-Personenwaggon in Brand

Am Freitagabend ist ein abgestellter ÖBB-Personenwaggon in Brand geraten. Es enstand erheblicher Schaden.

Auf einem Nebengleis der Leobersdorfer Bahn ist am Freitagabend in St. Pölten-Spratzern ein zur Verschrottung abgestellter Personenwaggon der ÖBB in Brand geraten. Drei Feuerwehren waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Polizeiangaben zufolge entstand erheblicher Schaden, verletzt wurde niemand. Vor Ausbruch der Flammen hatten sich offensichtlich Menschen in dem Waggon aufgehalten.