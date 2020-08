SPÖ will Glyphosat-Verbot durchsetzen

Die SPÖ will weiterhin das Glyphosat-Verbot in Österreich durchsetzen. Notfalls würde sie auch EU-Widerstand trotzen.

Am 19. August wird die Frist für die Prüfung des rot-weiß-roten Glyphosat-Verbots durch die EU-Kommission auslaufen. Auch wenn Brüssel eine negative Stellungnahme abgibt, will die SPÖ am Verbot festhalten und fordert einen raschen Gesetzesbeschluss möglichst im September. Einen entsprechenden Antrag habe man bereits vor eineinhalb Jahren gestellt, um das "gefährliche Pflanzengift" Glyphosat in Österreich endgültig zu verbieten.