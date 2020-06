Spektakuläre Kollision von Pkw und Traktor in NÖ

Am Donnerstag endete ein Überholmanöver im Bezirk Gänserndorf in einem spektakulären Unfall. Die Lenker der Fahrzeuge erlitten zum Glück nur leichte Verletzungen.

Spektakulär ist Donnerstagfrüh die Kollision eines Autos und eines Traktors auf der L3026 in Ebenthal (Bezirk Gänserndorf) verlaufen.

Pkw überschlug sich, Traktor kippte auf Fahbahn um

Der Pkw überschlug sich nach Polizeiangaben in einem Feld, die Zugmaschine kippte auf der Fahrbahn um. Die beiden einheimischen Lenker kamen mit leichten Verletzungen davon.

Zum Zusammenprall kam es, als der 67-Jährige Lenker des Traktors von der Landesstraße nach links in einen Feldweg abbog, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein 51 Jahre alter Mann hatte just in diesem Augenblick mit seinem Auto überholen wollen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und von der Feuerwehr geborgen.