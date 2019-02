Sozialwirtschaft: Verhandlungen gehen in die nächste Runde

Nach den Warnstreiks in der Sozialwirtschaft vergangene Woche, werden die Verhandlungen nun fortgesetzt. Ein wichtiger Punkt ist hier vor allem die Verkürzung der Arbeitszeit.

Gewerkschaften und Arbeitgeber kommen Montagvormittag zur fünften Runde der Kollektivvertragsverhandlungen zusammen. Knackpunkt dürfte dabei vor allem die Verkürzung der Arbeitszeit sein. Die von Dienstag bis Donnerstag abgehaltenen Warnstreiks wurden von beiden Seiten unterschiedlich bewertet. Während die Gewerkschaft ein positives Resümee zog und auf Aktionen an 250 Standorten verwies, sahen sich auf der anderen Seite auch die Arbeitgeber bestätigt, weil sie in den Belegschaften nur wenig Unterstützung für die Forderungen der Gewerkschaften sahen.

Die Gewerkschaften fordern eine 35-Stunden-Woche und eine sechste Urlaubswoche für alle. Nach der ursprünglichen Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn hatte die Gewerkschaft zuletzt zumindest mehr als drei Prozent verlangt. Die Arbeitgebern hatten zuletzt 2,8 bis 3,0 Prozent angeboten. In der Frage der Arbeitszeitverkürzung sind die Positionen aber noch weit auseinander.

Nach den Warnstreiks in der vorigen Woche werden die KV-Verhandlungen für die rund 100.000 Beschäftigten im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich am Montag fortgesetzt. Ebenso wie die letzten Gespräche steht auch die heutige fünfte Runde wieder unter einer Streikdrohung der Gewerkschaft. GPA-Verhandlungsführer Reinhard Bödenauer kündigte eine Ausweitung der Streiks an, wenn es wieder zu keiner Einigung kommen sollte.