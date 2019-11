Sonderausstellung "Sisi" gastiert auf Schloss Hof

Kaiserin Elisabeth wird in den kommenden Jahren im Rahmen einer Wanderausstellung auf Reisen gehen. Die erste Station ist auf Schloss Hof.

Ausstellung "Sisi - Mensch & Majestät" auf Schloss Hof zu sehen

Davor macht die Ausstellung von 21. März bis 20. November 2020 in Österreichs größter barocker Schlossanlage Schloss Hof in Niederösterreich halt.

Zweiter Ausstellungsteil über Kronprinz Rudolf

Mutter und Sohn waren sich in vielen Facetten durchaus ähnlich. Beide teilten das Interesse an der Natur oder die Freude am Reisen, wenngleich sich diese Gemeinsamkeiten unterschiedlich manifestierten. Es wird aber auch der Frage nachgegangen, was von Rudolf blieb beziehungsweise von ihm in die Erinnerungskultur eingegangen ist.