Skifahren: Skigebiete in Niederösterreich starten in Saison

Skifahrer aufgepasst: In Skigebieten in Niederösterreich steht der Saisonstart vor der Tür. Der Jauerling öffnet am Freitagabend, auf dem Semmering geht es am Samstag los.

Mit Teilbetrieb steigt auch das Hochkar ein. Zu beachten sind die Covid-Regeln.

Skifahren in Skiarena Jauerling in Niederösterreich

In der Skiarena Jauerling dürfen am Freitag von 18.00 bis 21.00 Uhr erstmals Schwünge gezogen werden. Am Samstag gibt es ebenso wie zu Mariä Empfängnis (8. Dezember) Tages- und Flutlichtbetrieb. Alle Infos unter www.jauerling.at/lift/betriebszeiten.

Skifahren am Semmering auf FIS-Weltcup-Piste

Am "Zauberberg" Semmering sind die Lifte in der anstehenden Wintersaison erstmals am Samstag und Sonntag (jeweils 8.30 bis 16.00 Uhr) unterwegs. Vorerst sind die Familienabfahrt und die FIS-Weltcup-Panoramapiste geöffnet. Nach Schließtagen am Montag und Dienstag gibt es ab 8. Dezember täglich Betrieb. "Demnächst je nach Schneelage sollen die weiteren Skipisten, die Rodelbahn und der Nachtbetrieb für die Gäste zur Verfügung stehen", wird auf https://semmering.com informiert.

Wochenende in Niederösterreichs Rekord-Skigebiet

Auf dem Hochkar, dem höchstgelegenen Skigebiet Niederösterreichs, sind am Samstag und Sonntag vorerst die Aufstiegshilfen Almlift und Zagerlboden-Kinderland in Betrieb. Tickets zu ermäßigten Preisen sind online auf www.hochkar.com zu haben. Durchgehender Betrieb ist ab 8. Dezember angekündigt.

Stuhleck legt nächste Woche los

Am Marienfeiertag in der kommenden Woche starten das Naturschneeparadies Unterberg, die Erlebnisalm Mönichkirchen und auch das steirische Stuhleck nahe der niederösterreichischen Landesgrenze in die Saison. Die Annaberger Lifte und die Mariazeller Bürgeralpe (Steiermark) folgen am 10. Dezember, Königsberg-Hollenstein und die Erlebnisarena St. Corona am Wechsel am nächsten Tag, die Gemeindealpe Mitterbach am 13. des Monats.