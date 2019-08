Sitzplatz-Check: Das sind die besten Plätze im Flugzeug

Die Sitzplatzwahl im Flieger kann schon etwas mühsam werden. Wer jedoch vor allem eine längere Reise plant sollte auf ein paar Tipps von checkfelix achten.

Augen auf beim Ticketkauf



„Der Sitzplatz kann im Flugzeug, je nach Flugzeit, zu einem sehr wichtigen Faktor werden: Wer auf einem langen Flug in den Urlaub schlecht sitzt, startet womöglich schon schlecht gelaunt in die schönste Zeit des Jahres. Deswegen empfiehlt es sich, bestimmte Dinge im Hinterkopf zu behalten, wenn es darum geht, ob ein Sitzplatz reserviert werden soll oder nicht – und welche Faktoren beim Sitzen im Flieger möglicherweise eine wichtige Rolle spielen könnten“, so John-Lee Saez, Regional Director bei checkfelix.