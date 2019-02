Sexueller Missbrauch in NÖ: Tochter zeigte 57-Jährigen an

Bereits im Jänner wurde jener 57-Jähriger, der seine beiden Töchter und zwei Enkel sexuell missbraucht haben soll, von seiner Tochter angezeigt. Anfang Februar wurde der Mann festgenommen.

Die Tochter, die Anzeige erstattete, habe sich “die Namen und Geburtsdaten ihrer Eltern in den Halsbereich tätowieren lassen”, sagte der Verteidiger. Als der Verdächtige im Vorjahr aufgrund einer schweren Erkrankung in einem Krankenhaus auf der Intensivstation lag und die Tochter den Mann aus medizinischen Gründen nicht besuchen durfte, habe sie das sehr mitgenommen. Angesichts der erhobenen Vorwürfe sei ein solches Verhalten der Frau “völlig widersinnig”, hielt Berthold fest. “Nach meiner Erfahrung mit Sexualstraftaten suchen Opfer normalerweise in solchen Fällen die Distanz zu den Tätern.”

Nach Tod der Tocher: Betreuung der Kinder verblieb bei den Großeltern

Nach dem Tod der Tochter habe das Pflegschaftsgericht im Herbst 2018 dem Kinder- und Jugendhilfeträger, vertreten durch die BH, die Obsorge für die Enkeltöchter des 57-Jährigen übertragen, teilte die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach mit. “Das Gericht hat in diesem Verfahren festgelegt, dass die Betreuung bei den Großeltern verbleibt und sowohl für die Kinder als auch für die Großeltern ein engmaschiges Betreuungskonzept angeordnet. Die Betreuungsangebote wurden in der Folge konsequent angenommen”, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Die BH Mistelbach sei “ihrem Auftrag zur begleitenden Kontrolle laufend nachgekommen”. Aktuell würden die beiden Enkeltöchter in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung betreut.