Sechs negative Covid-19- Nachtests in Amazon-Verteilzentrum in NÖ

Die Nachtests von im Zusammenhang mit dem Amazon-Verteilzentrum in Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) durchgeführten Coronavirus-Untersuchungen haben vorerst keine weiteren Infizierten zutage gebracht.

15 Tests waren am Freitag noch ausständig

Die vorliegenden sechs Tests wurden in Niederösterreich durchgeführt, die übrigen Untersuchungen in Wien, weil die Betroffenen dort ihren Wohnsitz haben. Die Ergebnisse dieser 15 Tests waren am Freitagnachmittag ausständig, wie es aus dem medizinischen Krisenstab der Stadt Wien hieß. Notwendig wurden die Nachuntersuchungen, weil die ersten Tests in den genannten 21 Fällen kein verwertbares Ergebnis gebracht hatten.