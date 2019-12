Schwindelei bei Führerschein-Prüfung flog auf

Wie sich herausstellte, erschien eine 35-jährige Frau bei ihrer theoretischen Führerscheinprüfung im Bezirk Amstetten mit Stöpsel im Ohr und komplett verkabelt.

Mit einem Stöpsel im Ohr ist eine 35-Jährige aus dem Bezirk Amstetten in Waidhofen a.d. Ybbs zur theoretischen Führerscheinprüfung angetreten. Der Schwindel flog auf, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag. Die Frau erwartet nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft St. Pölten.