Schwerer Autounfall im Bezirk Gänserndorf

Ein 24-Jähriger kam am Samstag im Bezirk Gänserndorf mit seiner Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde ins AKH Wien gebracht.

Ein 24-jähriger Fahrzeuglenker ist am Samstag im Bezirk Gänserndorf mit seinem Pkw in einen Baum gekracht und verletzt worden. Der Mann aus dem Bezirk Mistelbach war auf der L17 von Spannberg in Richtung Velm-Götzendorf unterwegs, als er von der Straße abkam. Nach der Versorgung durch Rettungskräfte an Ort und Stelle wurde er ins Wiener AKH gebracht, teilte die Polizei mit.