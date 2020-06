"Schussknall" in Einkaufszentrum: Schütze in Wiener Neustadt gefasst

Ein Mann mit einer Pistole, der am 10. Juni 2020 in einem Einkaufszentrum gesichtet wurde, wobei sich auch ein knallender Schuss löste, konnte nach intensiven Ermittlungen ausgeforscht werden.

Die Kundin eines Einkaufszentrums in Wr. Neustadt erstattete am 10. Juni 2020, gegen 19:00 Uhr am Polizeinotruf die Anzeige, dass sich im Eingangsbereich zu einem Supermarkt ein Mann mit Pistole aufhalten würde und es zu einem Schussknall gekommen sei.