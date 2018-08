Schulstart in Wien: Das ändert sich bei den Wiener Linien

Pünktlich zum Schulstart gilt bei den Wiener Linien wieder der reguläre Fahrplan und die wegen Sanierungsarbeiten gesperrten U-Bahnstationen sind wieder zugänglich. Außerdem gibt es Neuerungen im Bus-Angebot.

Ebenso steht den Fahrgästen ab 3. September die U6-Station Nußdorfer Straße wieder in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung. Das Ein- und Aussteigen in Richtung Floridsdorf ist dann wieder möglich. In den vergangenen fünf Monaten wurden u.a. der Stiegenaufgang und der Bahnsteig erneuert. Ab dem Frühjahr 2019 steht die Sanierung des zweiten Bahnsteiges an.