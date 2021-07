"Schnelle Reaktionskräfte" kommen bald in OÖ

Die "Schnellen Reaktionskräfte" (SRK), die Karl Nehammer (ÖVP) mitunter als Folge des Terroranschlags in Wien angekündigt hatte, sollen in Oberösterreich im Herbst im Einsatz sein.

SIG: WEGA ist Vorbild

Die SIG solle nach dem Vorbild der WEGA rasch Spezialkräfte an den Ort des Geschehens bringen. In einem ersten Schritt werden 21 Kaderbeamte ausgebildet, die gemeinsam mit 30 rotierenden Kräften operieren sollen, rechnete Pilsl vor. Ziel sei es, "in großer Gruppenstärke in der Fläche für Sicherheit zu sorgen". Die BE werde in Dreierteams arbeiten, die "in einer gewissen Stärke" in ganz Oberösterreich rund um die Uhr unterwegs sein, bei schwierigen Polizeieinsätzen unterstützen und auch "die Brücke zur Cobra" bilden sollen. Ziel sei es, die Spezialkräfte bis Ende nächsten Jahres an einem zentralen Ort zusammenzuziehen.