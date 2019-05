Schilling umtauschen: OeNB-Eurobus mit neuen Scheinen unterwegs

Am 28. Mai wurde mit der Ausgabe der neuen 100- und 200-Euro-Scheine begonnen. Der OeNB-Eurobus der OeNB begann in Wien seine Tour und tauschte auch alte Schillingmünzen und -scheine um.

Wer es am 28. Mai nicht schafft, seine alten Schillingreserven in vielleicht neue 100er oder gar 200er umzumünzen, der muss sich keine Sorgen machen. Am 19. Juli macht der OeNB-Eurobus wieder auf der Freyung in der Wiener Innenstadt halt. Der gesamte Tourplan kann dabei hier heruntergeladen werden.