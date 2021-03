Schani, vergiss den Garten﻿

GASTKOMMENTAR VON JOHANNES HUBER. Nicht auszuschließen, dass die dritte Infektionswelle die schlimmste wird. Zumal sie von der Politik befeuert wird.

Peter Klimek, Komplexitätsforscher an der MedUni Wien, hat’s eh schon gesagt: Wir sind schon wieder so weit, dass ein Lockdown fällig wäre. Mehr als im Herbst ziert sich die Politik jedoch: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schreckt vor Unpopulärem zurück und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zögert. Genau das ist laut dem IHS-Gesundheitsökonomen Thomas Czypionka jedoch die schlechteste Option; durch Nichtstun wird alles nur noch schlimmer.

Die Zahlen sprechen für sich: Wenn in Wien weiter so viele Corona-Patienten ins Spital gebracht werden müssen wie in den vergangenen Tagen, dann befinden sich dort bald so viele wie noch nie in dieser Pandemie. Ein Frühindikator macht diesbezüglich wenig Hoffnung; es gibt immer mehr bestätigte Neuinfektionen.