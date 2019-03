Saisonstart im Schlosspark Laxenburg: Das Programm 2019

Der Schlosspark Laxenburg startet in die neue Saison 2019.

Der Schlosspark Laxenburg startet in die neue Saison 2019. ©SLBG/Wolfgang Mastny

Der Schlosspark Laxenburg startet in die neue Saison 2019. ©SLBG/Wolfgang Mastny

Am 30. März beginnt offiziell die Saison im Schlosspark Laxenburg vor den Toren Wiens. Für Natur- sowie Kulturbegeisterte gibt es ein reiches Programm.

Die historische Schlossanlage am Rande der Stadt Wien bietet mit seiner 280 Hektar großen Parklandschaft, dem “kleinen Schatzhaus Österreich” – der Franzensburg, der traditionellen Fähre und dem Bootsverleih wieder ein buntes Programm in herrlicher frühlingshafter Atmosphäre.

Offizieller Saisonstart am 30. März Ab diesem Frühjahrstag startet der Schlosspark Laxenburg in den Frühling. Täglich um 11.00, 12.00, 14.00 und 15.00 Uhr beginnen die Führungen durch das Museum Franzensburg. Dort erhalten die BesucherInnen tiefe Einblicke in die Geschichte der Habsburgerdynastie. Noch abenteuerlicher sind die Führungen “Hoher Turm und Dächer”, die bei Schönwetter um 13.00 Uhr und 16.00 starten und einen 360° Panoramablick von der Spitze des Hohen Turms der Franzensburg gewähren.

Auch der Bootsverleih und die traditionelle Fähre nehmen ab dem 30. März wieder ihren Betrieb auf und laden zu entspannenden Stunden am Schlossteich ein. Für die jüngsten Gäste ist der Kinderspielplatz mit rund 6.000 Quadratmetern und zahlreichen Spielgeräten ein wahrhaftiges Freizeitparadies.

Bunte Sonntage und kaiserliche Nachmittage An den ersten drei Sonntagen in den Monaten, April, Mai, Juni, September und Oktober stehen im Schlosspark Laxenburg historische Gartenführungen, Matineen im Grünen Lusthaus der Musikschule Laxenburg Biedermannsdorf und waldpädagogische Führungen des Vereins “Die Spur” am Programm. Kaiserliche Nachmittage mit dem Dragonerregiment Nikolaus Graf Pejacsevich und dem Deutschmeister Schützenkorps finden im März, April, Mai, Juni und Oktober statt.

Programm im Schlosspark Laxenburg Am 1. Mai 2019 findet das 36. PR-Treffen des Mercedes-Benz SL-Club Austria beim Parkhaupteingang (P1) statt. Der imperiale Charakter der ehemaligen kaiserlichen Gebäude bietet einen einzigartigen Rahmen für faszinierende Fahrzeuge aller Baujahre.

Am 16. Juni feiert das von Kultursommer-Intendant Adi Hirschal inszenierte Stück “TRAUMSCHIFF – alles läuft schief!” Premiere. Die Geschichte handelt von einer Showtruppe, die auf einer einsamen Südseeinsel vergessen wurde. Hirschal selbst spielt den für das Entertainment zuständigen Officer. Bis 18. August läuft “TRAUMSCHIFF” im inneren Burghof der Franzensburg. Tickets sind bei Wien-Ticket und an Spieltagen ab 14.00 Uhr an der Kassa bei der Franzensburg erhältlich.

Gartensommer Vollmondnächte Bei den Mondscheinführungen am 12./13. Juli und am 23./24. August erwartet die Gäste vom Schlosspark Laxenburg ein nächtliches Treiben auf der Franzensburg. BesucherInnen werden durch das Burgverlies und die Gerichtstube geführt und erleben einen romantischen Rundgang über den hohen Turm und die Dachlandschaft. Diese Führung ist eine einmalige Gelegenheit, die Franzensburg im Schlosspark Laxenburg bei Mondschein zu bewundern und den nächtlichen Panoramablick auf Wien zu genießen.