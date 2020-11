Rückruf von Klettersteig-Set der Marke Simond

Weil in seltenen Fällen der Schnapper am Karabiner sich nicht schließt, wird das Klettersteigset Vitalink der Marke Simond vorsorglich zurückgerufen.

Das Team der Bergsportmarke Simond hat das Klettersteigset Vitalink zurückgerufen. Im Rahmen von Sicherheits- und Qualitätskontrollen wurde festgestellt, dass in seltenen Fällen der Schnapper am Karabiner aufbleiben kann. Aus diesem Grund kann die Sicherheit durch das Klettersteigset nicht in vollem Umfang gewährleistet werden.