Risikopatienten: Hausärzte sollen bei Bewertung wichtiger werden

Künftig sollen Hausärzte bei der Bewertung von Risikopatienten wichtiger werden.

Bluthochdruck reiche für Risikogruppe nicht aus

Bereits in Kürze soll ein Leitfaden herausgegeben werden, in welchem verschiedene Krankheitsbilder aufgelistet werden, und der dem Arzt eine Handlungsanleitung bietet. Diese Liste sei von Fachleuten erstellt worden und soll dem Vernehmen nach sehr genau sein. Einfacher Bluthochdruck etwa reicht nicht aus, um in die Risikogruppe zu fallen, so der "Kurier".