Richtung Lockdown﻿

Gastkommentar von Johannes Huber. Die nächste Welle kommt mit rasender Geschwindigkeit daher. Und es sind viel zu wenige Menschen geimpft.

Vielleicht sollte der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Andreas Hanger endlich aufhören mit seinen unsäglichen Presseauftritten. Der politischen Kultur würde es guttun. Vor allem aber hätte Hanger viel Besseres zu tun. Er sollte Basis- bzw. Überzeugungsarbeit leisten. Sofern es nicht schon zu spät ist: In seiner Heimatgemeinte Ybbsitz (NÖ) haben sich noch keine 50 Prozent der Menschen vollständig impfen lassen. Laut Gesundheitsministerium handelt es sich um 47,9 Prozent, um genau zu sein (Datenstand: 20. Oktober). Das sind sogar noch weniger als in Lettland (50,7 Prozent). Dort sieht man, wozu das beiträgt: Das Land hat sich gerade für vier Wochen in einen Lockdown mit umfassenden Beschränkungen und einer nächtlichen Ausgangssperre begeben. Wieder einmal ist die Lage außer Kontrolle geraten.