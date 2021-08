Rekord: Russland mit 819 Corona-Toten in 24 Stunden

In Russland starben mehr als 800 Menschen pro Tag am Coronavirus.

In Russland starben mehr als 800 Menschen pro Tag am Coronavirus. ©Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Russland verzeichnet den dritten Tag infolge mit einem Höchststand an Todesfällen. 819 Menschen starben in den letzten 24 Stunden am Coronavirus.

Den dritten Tag infolge hat es in Russland einen Höchststand bei den Corona-Todesfällen gegeben. Am Samstag meldeten die Behörden 819 Tote innerhalb von 24 Stunden - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Über Wochen hinweg lag dieser Wert knapp unter 800, obwohl die Zahl der Corona-Neuinfektionen gesunken war. Am Samstag wurden in der Statistik 22.144 neue Fälle erfasst.

Moskau hob Corona-Beschränkungen auf

Auch in Russland mit seinen rund 146 Millionen Einwohnern breitet sich die Delta-Variante rasch aus, die als besonders ansteckend gilt. Die Millionenmetropole Moskau hatte erst am Freitag weitere Corona-Beschränkungen aufgehoben. In fünf Wochen wird ein neues Parlament in Russland gewählt. Die Impfungen kommen nur schleppend voran. Knapp 27 Prozent der Menschen in dem Riesenreich haben sich mindestens eine Impfspritze verabreichen lassen. Die Skepsis gegen russische Impfstoffe ist in der Bevölkerung groß. Moskau lässt keine ausländischen Impfmittel im eigenen Land zu.