Reiseverkehr in Österreich: Hier werden Staus erwartet

Die Ferien beginnen in Teilen Deutschlands und den Niederlanden und der ÖAMTC erwartet bis zum ersten August-Wochenende immer stärker werdenden Verkehr. An einigen Stellen dürfte es besonders stauen.

Aufgrund des Ferienbeginns in Teilen Deutschlands und den Niederlanden wird an den Grenzübergängen Suben (A8), Walserberg (A1) und Kufstein/Kiefersfelden (A12) bei der Einreise nach Österreich mit langen Wartezeiten zu rechnen sein. Richtung Slowenien wird es vor dem Karawanken Tunnel (A11) und Spielfeld (A9) stauen. Aus den Beobachtungen der letzten Wochenenden ist mit einer zeitlichen Verteilung der Verkehrsbelastung zu rechnen. Lange Staus blieben bis jetzt großteils aus, dafür ist mit Kolonnenverkehr auch in den Nachtstunden zu rechnen.