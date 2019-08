Gastkommentar von Johannes Huber. Es gibt gute Gründe für eine Legalisierung von Cannabis. Das wäre nicht nur im Sinne der Konsumenten, sondern auch der Kriminalitätsbekämpfung.

Tatsächlich? Als gelernter Österreicher muss man sich schon sehr über diese „Argumentation“ wundern. Sie zeugt von ungenierter Doppelmoral. Die FPÖ ist die einzige Partei, die sich dafür ausspricht, dass in Lokalen geraucht werden darf. Rauchen ja, kiffen nein: Wie passt das zusammen? Ganz zu schweigen vom Alkoholkonsum, wie er zwischen vielen Zigaretten von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video vorgeführt worden ist. Gut, das war in einem vermeintlich privaten Rahmen. Wer trinkt und raucht, sollte aber nicht so tun, als wäre das im Unterschied zum Konsum illegaler Drogen ganz und gar harmlos. Das ist es nämlich nicht. Siehe Todesursachenstatistik: In Wien starben im vergangenen Jahr 112 Personen wegen „Störungen durch Alkohol“. Das waren fast drei Mal mehr als wegen „Drogenabhängigkeit“ (43).