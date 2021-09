Rauch im Cockpit: AUA-Airbus musste umkehren

Wegen Rauchs im Cockpit musste am Freitag eine AUA-Maschine von Wien nach Berlin nach Wien umkehren. Für die Passagiere herrschte allerdings keine Gefahr.

Rauch im Cockpit hat am Freitag den AUA-Kurs OS 229 von Wien nach Berlin zur Umkehr gezwungen. Angaben einer Sprecherin der Airline zufolge war ein kaputter Ventilator die Ursache. In der Kabine des Airbus 321 und somit für die Fluggäste sei nichts zu bemerken gewesen. Die Piloten hätte Masken aufgesetzt. "Heute online" hatte zuerst von dem Vorfall berichtet.

Passagiere wurden umgebucht

Die Passagiere wurden nach der Rücklandung auf dem Flughafen Wien in Schwechat umgebucht. Sie sollten in der Folge am späten Nachmittag nach Berlin fliegen. Zum Einsatz kam der Sprecherin zufolge eine Boeing 777.