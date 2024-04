RAUCH EVIL⁺JUICE in 3 Sorten zu gewinnen

Drip zu hart? Geschmack zu wild? Flavour zu extra? RAUCH Fruchtsäfte hat mit seinem neuen und absolut einzigartigen Erfrischungsgetränk die Antwort parat: „RAUCH EVIL⁺JUICE“ ist soft sparkling Wasser aus den Alpen, kombiniert mit hard-hitting Fruchtsaft und einem ordentlichen Schuss EVIL. Wir verlosen drei Trays.

Das vitamin-boosted Erfrischungsgetränk „EVIL⁺JUICE“ entfesselt die unheimliche Seite in Dir, die das Extreme zelebriert – sowohl in der Dose als auch im Leben. Angereichert mit den fünf Vitaminen B6, B12, Biotin, Niacin und Pantothensäure, leicht prickelndem Sprudel-Wasser aus den Alpen und mit einem vollen Fruchtgeschmack nach Mango, Limette oder Himbeere sagt der „EVIL⁺JUICE“ der Langeweile den Kampf an.



Drei Sorten, eine Mission: #GETEVIL. Jede der drei Sorten „Manic Mango“, „Licky Lime“ und „Rude Raspberry“ bietet intensiven Genuss in clashy Farben, die die Welt auf den Kopf stellen und ein absurdes Kribbeln im Mund hinterlassen. Wir verlosen jeweils 1 Tray "Manic Mango", "Licky Lime" und "Rude Raspberry"!