Psychotherapeut soll drei sexuelle Übergriffe begangen haben: Weitere Opfer gesucht

Ein 45-jähriger Mann, der jahrelang als Psychotherapeut im Bezirk Waidhofen an der Thaya praktizierte, soll sich in drei Fällen an Klienten vergangen haben. Die Polizei bittet etwaige weitere Opfer, sich zu melden.

Ein 45-jähriger Psychotherapeut mit Praxis im Waldviertler Bezirk Waidhofen a.d. Thaya steht unter dem Verdacht sexueller Übergriffe. Drei erwachsene Opfer seien bekannt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit. Weitere würden vermutet.

Sexuelle Übergriffe durch Psychotherapeut: Hinweise erbeten

Laut Polizei hatte der Beschuldigte von 2013 bis 2019 praktiziert. Ihm wird zur Last gelegt, seine Autoritätsstellung in Therapiesitzungen für sexuelle Übergriffe ausgenützt zu haben. Nachdem sich Opfer an das Gesundheitsministerium gewandt hatten, gelangte der Fall zum Landeskriminalamt Niederösterreich.

Der 45-Jährige ist aktuell in Behandlung. Mögliche weitere Opfer mögen sich mit den Kriminalisten des Ermittlungsbereichs Sexualdelikte (Tel.: 059133-303333) in Verbindung setzen. Ein Foto des Beschuldigten liegt auf.