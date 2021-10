Psychotherapeut in NÖ wegen Missbrauch schuldig gesprochen

Zu neun Monate bedingt und 200 Tagessätzen ist ein Psychotherapeut in Niederösterreich wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses schuldig gesprochen worden. Der 46-Jährige wurde in Bezug auf zwei Opfer schuldig gesprochen

Am Landesgericht Krems ist am Freitag ein 46-Jähriger wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses zu neun Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 200 Tagessätzen verurteilt worden. Der Mann soll laut Anklage als Psychotherapeut unter Supervision im Waldviertel von 2013 bis 2019 sexuelle Übergriffe auf Patientinnen begangen haben. Das Urteil ist rechtskräftig. Der 46-Jährige wurde nach Gerichtsangaben in Bezug auf zwei Opfer schuldig gesprochen.