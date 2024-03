Psychische Belastungen im Job nehmen zu

Immer mehr Beschäftigte leiden unter Zeitstress und das hat entsprechende Auswirkungen auf die Gesundheit. Die Arbeiterkammer fordert deshalb Maßnahmen.

59 Prozent der Beschäftigten klagen über Stress durch Zeitmangel, was Zeitdruck, permanenten Arbeitsdruck, intensive Konzentration, Störungen der Freizeit und herkömmlichen Stress einschließt, das geht aus einer aktuellen Spezialauswertung des Arbeitsklima-Index hervor, wie Vertreter der Arbeiterkammer Oberösterreich während einer Pressekonferenz in Wien darlegten.

In diesen Berufen sind die psychische Belastungen besonders hoch

Durch Zeitdruck waren in den vergangenen Jahren zwischen einem Viertel und einem Drittel aller Beschäftigten in Österreich belastet, durch ständigen Arbeitsdruck zwischen einem Fünftel und einem Viertel. Besonders betroffen sind Beschäftigte in Gesundheits- und Sozialberufen, in Gastronomie und Tourismus sowie am Bau. Vollzeitkräfte leiden deutlich häufiger unter Zeit- und Arbeitsdruck als Teilzeitbeschäftigte.