Programm-Vorschau zum Wiener Donauinselfest 2024

Vom 23. Mai bis 26. Mai 2024 geht auf der Donauinsel wieder das Wiener Donauinselfest über die Bühne.

Das Wiener Donauinselfest 2024

Donnerstag, 23. Mai 2024

Den Auftakt macht das spektakuläre "Electronic Island - Wiens größtes Electronic Open Air Festival powered by Radio Energy". Geboten wird ein internationales Star-DJ Line-Up bestehend aus dem Echo Pop Gewinne Robin Schulz "Sun goes down", "Sugar", dem deutschen Star DJ und Musikproduzent Topic "Breaking me", dem englischen DJ Liebling Jax Jones "Whistle", Ace on the Base x Mc Yankoo "Something Like This", Rene Rodriguezz, sowie dem österreichischen DJ Flip Capella. Die atemberaubende Kulisse der Sportinsel bei der Donaubrücke wird die Festivalcrowd in Ekstase versetzen.