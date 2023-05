Prognosen für heimischen Sommer-Tourismus positiv

Die Prognosen für den heimischen Sommer-Tourismus sind positiv: 2023 planen 20 Mio. Menschen ihren Sommer-Urlaub in Österreich zu verbringen. Das sind 3 Mio. mehr als 2022.

Befragungen in zehn wichtigsten Märkten

Zu diesem Ergebnis gelangt die Österreich Werbung in ihrer aktuellen Marktpotenzialstudie nach Befragungen in den zehn wichtigsten Märkten, die anlässlich des Österreichischen Tourismustages präsentiert wurde. Damit setze sich die positive Entwicklung in den Wintermonaten auch im Sommer fort. Schließlich habe es bis März 61 Mio. Nächtigungen gegeben.

Felbermayr: Tourismus ist in Österreich bedeutender Wirtschaftsfaktor

Der Tourismus ist in Österreich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, erklärte Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitutes (WIFO) im Rahmen eines Vortrages zum ÖTT. Schließlich trage der Tourismus 7 Prozent zum BIP bei, in manchen Regionen steige der Anteil auf 50 oder 70 Prozent, betonte Felbermayr. Der Aufwärtstrend im Sommertourismus sei ungebrochen. Der Tourismus müsse sich aber auf Veränderungen einstellen, merkte Felbermayr an. Es werde der Anteil an Senioren wachsen - und damit verändern sich auch die Bedürfnisse der Urlauber. Zugleich seien geopolitische Risiken zu beachten. So könne etwa eine Taiwan-Krise zu weiteren Sanktionen gegen bisherige Märkte für den Österreich-Tourismus führen.