Produktrückruf: Pizzateig in vielen Supermärkten mit Metallteilchen

Wegen potenzieller Metallteilchen in der Soße rufen viele Supermärkte ihre Pizzateig-Kombinationen mit Tomatensoße zurück. Die Produkte können ohne Kassazettel eingetauscht werden.

Der Vorlieferant der Soßen kann nicht gänzlich ausschließen, dass sich weitere Teilchen in den Gläsern befinden, schrieb Hofer. Die potenzielle Gefahr geht ausschließlich von der beigepackten Tomatensoße aus, daher wird empfohlen vom Verzehr dieser abzusehen, der Pizzateig sei jedoch unbedenklich. Das Produkt ist österreichweit in den Filialen der Hofer KG erhältlich. Der Verkauf der betroffenen Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) wurde sofort gestoppt.

Auch Nah und Frisch, Metro, Norma und Lidl warnen

Nicht nur der Diskonter Hofer und die Lebensmittelkette "Spar" rufen Pizzateig-Kombinationen zurück, weil die enthaltene Tomatensauce Metallteilchen enthalten könnte. Auch der Diskonter Lidl sowie die "Tante Fanny Frischteig GmbH" (vertrieben bei Eurogast in Zams und Gmünd, Nah und Frisch, Metro und Norma) haben Montagabend einen Rückruf für "Backfertigen Pizzateig mit Tomatensauce" veröffentlicht.

Betroffen ist bei Lidl die "chef select & you Pizza Kombi 600g" der Firma Wewalka GmbH Nfg. KG mit Mindesthaltbarkeitsdaten von 20. Juli bis 17. August. "Der Hersteller Wewalka GmbH Nfg. KG entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten", steht in der Aussendung. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Kassabon erstattet.