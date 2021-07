Popkonzerte und Festivals im August 2021: Was trotz Coronakrise stattfinden kann

Musikalische Großevents sind in der momentanen Situation rar gesät, blickt man auf die Konzert- und Festivalhighlights der kommenden Wochen. Festivals wie das Electric Love oder Elevate üben sich im Durchhalten

Ein Sommer wie damals? Die Jungen sind jetzt dran? Nun, so ganz treffen diese Beschreibungen auf die aktuelle Lage ja nicht zu. Während die Politik dank der 3G-Regel viele Veranstaltungen wieder zulässt, schaut es am Popsektor differenzierter aus. Erst kürzlich wurde dem Frequency-Festival in St. Pölten ein Riegel vorgeschoben. Großevents sind rar gesät.

Abgespeckte Version des Electric Love am Salzburg Ring

Nach derzeitigem Stand könnten die (jungen) Menschenmassen immerhin zum Salzburg Ring pilgern. Dort, wo das Frequency früher schon mehrfach seine Zelte aufgeschlagen hat, sind seit einigen Jahren vorwiegend Tanzwütige zuhause. Doch auch das Electric Love muss heuer pandemiebedingt kleinere Brötchen backen und soll daher von 26. bis 28. August als Boutique-Edition mit maximal 10.000 Besucherinnen und Besuchern täglich stattfinden. Einheizen werden diesen Acts wie Afrojack, Armin Van Buuren oder Rene Rodrigezz.

Metal on the Hill am Grazer Schlossberg

Zum Schütteln des Haupthaares versammelt man sich wiederum am Grazer Schlossberg, wohin das Metal on the Hill am 13. und 14. August lädt. Anhänger der härteren Musikfraktion dürfen sich auf Beast in Black, Marduk oder Lordi freuen. Mal schauen, ob die sommerliche Hitze der Schminke zusetzt. Ebenfalls in der steirischen Landeshauptstadt angesiedelt ist das Elevate Festival, seines Zeichens auf Avantgarde und Diskurs ausgelegt. Mehrfach verschoben, soll es nun von 4. bis 8. August klappen. Soundtüftler Brian Eno steuert eine Installation bei, Orgelspezialistin Anna von Hausswolff greift beherzt in die Tasten.

Fuzzstock Festival in den Bergen - Jazzfestival mit buntem Programm

Wen es stattdessen eher in die Berge zieht, der ist von 27. bis 29. August beim Fuzzstock Festival am Klippitztörl (Kärnten) richtig aufgehoben. Festivalveranstalter Fuzzman und seine Singin' Rebels sind ebenso mit von der Partie wie Ansa Sauermann, Euroteuro oder Monsterheart. Und wer August sowie Festival sagt, muss einfach auch Saalfelden sagen: Das traditionelle Jazzfestival begeht heuer seine 41. Ausgabe, bietet ein bunt gefächertes, über eine ganze Woche gestrecktes Programm (16. bis 22. August) und wartet mit spannenden Namen wie Marc Ribot, Moor Mother oder Christian Reiner auf. Wer sich da nichts findet, dem ist nicht zu helfen.

Einzelkonzerte: Diese Acts gastieren im August in Österreich

Aber es muss ja nicht zwingend der mehrtägige Musikgenuss sein, auch Einzelkonzerte sind in einer Vielzahl vertreten - wobei die internationale Musikcommunity noch eher spärlich vertreten ist. Eine Ausnahme macht die britische Soulsängerin Joss Stone, die am 26. August in der Wiener Arena ihre Stimme erheben wird.

Am selben Ort greift schon ein paar Tage früher, nämlich am 12. August, der Schweizer Liedermacher Faber in die Saiten seiner Gitarre und serviert abseitige Popkunst, die meist hintergründig, manchmal gar hinterfotzig daherkommt, aber stets spannend und mitreißend geboten wird.

Konzerte von Turbobier bis Ina Regen

Um Zuspruch nicht sorgen muss sich ein gewisser Herr Marco Pogo: Der Frontmann der Wiener Punkformation Turbobier, der es bei der jüngsten Wienwahl mit seiner Bierpartei auf ein Bezirksmandat in Simmering brachte. In der Arena steht am 14. August wohl die Musik im Vordergrund - mit leicht hochprozentigen wie politischen Untertönen. Ein Zugang, den Sängerin Ina Regen wohl eher weniger teilt: Sie stellt ihr Nummer-1-Album "Rot" am 21. August im Globe Wien vor.

Michael Niavaranis Bühne in Wien-Erdberg ist sowieso eine gute Anlaufstelle für Musikliebhaber, sind hier doch auch Gruppen wie die Folkshilfe (6. August) oder My Ugly Clementine (18. August) anzutreffen. Auch drei Vertreter unserer liebsten Nachbarn schauen vorbei: Thees Uhlmann, Marcus Wiebusch und Alex Bosse greifen am 8. August im Trio zu ihren Gitarren und liefern sicherlich wortlastigen Indierock mit hemdsärmeliger Note.

Lesung statt Live-Konzert: Campino liest aus seinem Buch

Womit man bei einem der finalen Highlights im August angekommen wäre, das im engeren Sinne gar kein Konzert ist: Tote-Hosen-Frontmann Campino liest im Wiener Theater im Park am 14. August aus seinem Buch "Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde".

Der bekennende Liverpool-Anhänger kann aber das Punklegendengeschäft nicht völlig außer Acht lassen, weshalb er von Bandkollegen Kuddel an der Gitarre begleitet wird und sicherlich die eine oder andere Nummer einstreuen dürfte. Man merkt: Die Hoffnung auf einen Konzertsommer stirbt zuletzt.