Polizei NÖ sucht nach Bankomatkatendieb

Die Polizei Niederösterreich such nach einem Mann, der seinem Date die Bankomatkarte gestohlen hat und damit in Groß-Enzersdorf 250 Euro abgehoben haben soll.

Über eine Online-Datingplattform lernten sich ein bislang unbekannter Täter und ein späteres Opfer kennen. Der Mann stahl bei einem Treffen die Bankomatkarte des Opfers und hob im Anschluss am 15. Juli 2017 in einer Bankfiliale in Groß-Enzersdorf, Bezirk Gänserndorf, einen Bargeldbetrag von 250 Euro ab.