Polizei NÖ fahndet nach Rucksack-Diebin

Bereits im Februar soll eine bislang unbekannte Frau mit einer gestohlenen Bankomatkarte mehrere Bezahlungen in Niederösterreich getätigt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einer 45-Jährigen aus dem Bezirk Wr. Neustadt-Land wurde am 7. Februar 2020, gegen 16.35 Uhr, im Ortsgebiet von Bad Fischau-Brunn ein Rucksack mit Bargeld, Wertgegenständen und Bankomatkarte von einer bislang unbekannten Täterin gestohlen.

Gesuchte zahlte mit gestohlener Bankomatkarte: Hinweise erbeten

Anschließend wurde mit der gestohlenen Bankomatkarte in einer Trafik im Ortsgebiet von Felixdorf bezahlt und zwei weitere Bezahlungen in Einkaufsmärkten in Baden und Oeynhausen versucht. Die gesamte Schadenssumme dürfte sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag belaufen.