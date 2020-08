Polizei NÖ fahndet nach Einbrecher-Duo

Bereits Mitte Juli brachen zwei bislang unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus in St. Pölten ein. Als sie von der Bewohnerin entdeckt wurden, attackierte einer der Täter die 56-Jährige. Die Polizei fahndet nach dem Duo.

Zwei unbekannte Täter brachen am 18. Juli gegen 16.25 Uhr in ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet von St. Pölten ein.

Männer brachen in Wohnhaus in St. Pölten ein: Bewohnerin attackiert

Im Wohnzimmer traf sie auf einen unbekannten Mann. Als dieser die Frau wahrnahm, schrie er etwas in einer dem Opfer unbekannten Sprache, zog sich den Mund-Nasen-Schutz über und flüchtete über die zuvor aufgebrochene Terrassentür.

Unmittelbar danach lief ein zweiter mit Mund-Nasen-Schutz maskierter Täter vom Obergeschoss des Hauses in das Erdgeschoß, schlug dem Opfer im Vorbeilaufen mit der Faust in Gesicht und flüchtete ebenfalls über die Terassentür in unbekannte Richtung.