Polizei fahndet nach Trickdieb in Wiener Neustadt

Die Polizei in Wiener Neustadt fahndet nach einem Trickdieb, der einem Mann einen vierstelligen Eurobetrag gestohlen haben soll. Dabei führte er einen Geldwechseltrick durch.

Ein bisher unbekannter Täter hat am 26. August 2019, gegen 12.00 Uhr, einem Mann im Zuge eines Geldwechseltricks in Wiener Neustadt einen vierstelligen Eurobetrag gestohlen. Der Täter habe das Opfer gebeten, eine 2-Euro-Münze in zwei 1-Euro Münzen zu wechseln und dürfte dabei das Bargeld gestohlen haben.