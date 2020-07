Plantage mit über 1.000 Cannabis-Pflanzen in NÖ ausgehoben

Die Polizei Niederösterreich hob am Donnerstag eine Cannabisplantage mit über 1.000 Pflanzen im Bezirk Wiener Neustadt aus. Der Straßenverkaufswert soll über 600.000 Euro betragen.

Eine Cannabisplantage bestehend aus mehr als 1.000 Pflanzen ist in Schwarzenbach (Bezirk Wiener Neustadt) ausgehoben worden. Laut einem Online-Bericht des "Kurier" vom Samstag wurden die Pflanzen in einem Wohnhaus gezüchtet, der Straßenverkaufswert liege bei über 600.000 Euro. Die Polizei soll in der Causa vor einigen Tagen drei Personen festgenommen haben.