Pkw-Lenker bei Frontal-Kollision in NÖ eingeklemmt: Lebensgefahr

Am Montag krachten im Bezirk Bruck/Leitha zwei Pkw frontal zusammen. Die Feuerwehr musste die Lenker aus den Fahrzeugen befreien, die Männer erlitten lebensgefährliche Verletzungen.

Nach einer Pkw-Frontalkollision am Montagabend in Petronell-Carnuntum (Bezirk Bruck a.d. Leitha) befinden sich zwei Lenker in Lebensgefahr. Ein 57-jähriger Burgenländer dürfte aus vorerst unbekannter Ursache auf der B9 in den Gegenverkehrsbereich geraten sein, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag in einer Aussendung. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 58-jährigen Niederösterreichers. Zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz.