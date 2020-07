Pkw aus Wien stürzte auf A4 in Baugrube: Fünf Menschen schwer verletzt

Bei Enzersdorf a.d. Fisch für heute in den frühen Morgenstunden ein Pkw-Fahrer aus Wien in eine Baugrube der Asfinag. Alle fünf Insassen des verunfallten Fahrzeugs wurden schwer verletzt.

Auf der Ostautobahn (A4) bei Enzersdorf a.d. Fischa (Bruck a.d. Leitha) ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Pkw in eine Baugrube gestürzt. Die fünf Insassen wurden nach Angaben des Roten Kreuzes schwer verletzt. Es handelte sich einem Sprecher zufolge um zwei Männer und drei Frauen. Die Unfallursache war vorerst nicht bekannt.

Der ORF Niederösterreich berichtete unter Verweis auf die Feuerwehr, dass der Wagen in einer abgetrennten Baustellenspur unterwegs gewesen sei. Der Pkw sei schließlich gegen eine Schalungsmauer gekracht und in die Grube gestürzt.

Lenker wählte Notruf

Unklar blieb vorerst, warum der mit fünf Personen besetzte Pkw in den gesperrten Baustellenbereich geraten war. Das Auto hob laut Polizei an einer Abbruchkante regelrecht ab, prallte gegen ein Brückenfundament und landete in der Grube. Die Schwerverletzten wurden in mehrere Krankenhäuser transportiert.