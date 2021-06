Pilotprojekt: Klimaforschungswald in NÖ eröffnet

Am Donnerstag wurde der Klimaforschungswald im Bezirk Gänserndorf offiziell eröffnet. Mit dem Pilotprojekt ist man dem Wald der Zukunft auf der Spur.

Ein Pilotprojekt in der Marktgemeinde Matzen-Raggendorf (Bezirk Gänserndorf) ist dem Wald der Zukunft auf der Spur. Auf insgesamt sechs Hektar Fläche wartet der am Donnerstag offiziell eröffnete Klimaforschungswald mit mehr als 10.000 Bäumen von 35 verschiedenen Arten auf. Bis 2030 sollen mittels regelmäßiger Evaluierung Baumarten und Zusammensetzungen herausgefiltert werden, die auch in vom Klimawandel betroffenen Gegenden gut wachsen, wurde in einer Aussendung betont.